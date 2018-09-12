Си Цзиньпин призвал к терпению при решении ядерной проблемы КНДР

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин выступает на пленарном заседании Дальний Восток: расширяя границы возможностей в рамках ВЭФ-2018 во Владивостоке. 12 сентября 2018

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин выступает на пленарном заседании Дальний Восток: расширяя границы возможностей в рамках ВЭФ-2018 во Владивостоке. 12 сентября 2018

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен – РИА Новости. В ситуации по урегулированию северокорейской ядерной проблемы возникло окно возможностей, но ее нельзя решить одним махом, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"По вопросу проблемы Корейского полуострова все мы являемся вовлеченными странами. За последнее время можно видеть, что соответствующие политические консультации вернулись в ожидаемое русло для всех сторон", — сказал Си Цзиньпин в ходе пленарной сессии на Восточном экономическом форуме.

По его словам, сейчас "ситуация идет в лучшую сторону, это досталось нам нелегко".

"Все вовлеченные стороны и соответствующие страны должны тщательно дорожить этим, потому что ядерная проблема Корейского полуострова существует уже несколько десятков лет. Сейчас возникло окно возможностей, нам надо этим дорожить", — подчеркнул китайский лидер.

Он призвал проявлять терпение в решении данного вопроса. "Проблема, которая существует долгое время, не может решаться одним махом, а также за одни консультации", — указал лидер КНР.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.