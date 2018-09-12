Власти Японии ожидают лидеров России и Китая на саммите G20 в 2019 году

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен – РИА Новости. Власти Японии ожидают приезда лидеров РФ и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина на саммит G20 в Осаке в 2019 году, заявил на пленарном заседании ВЭФ премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

"В следующем году в Японии состоится саммит "Группы двадцати" в Осаке, на котором мы ждем присутствие президента Путина и председателя Си", — сказал Абэ.

Он отметил, что в следующем году в Японии пройдет Кубок мира по регби. "Могу сообщить присутствующим, с какой страной принимающая страна Япония сразится в первом матче — это будет 20 сентября на стадионе в Токио. Это будет Россия", — сказал Абэ.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.