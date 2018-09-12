Абэ выразил надежду, что КНДР воспользуется шансом диалога с США

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Токио надеется, что КНДР воспользуется шансом, который предоставляет начавшийся диалог Пхеньяна и Вашингтона, заявил в среду премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пленарном заседании Восточного экономического форума.

"Благодаря смелому решению президента (США Дональда) Трампа, отношения между Северной̆ Кореей и мировым сообществом начинают в значительной мере изменяться. Хотелось бы, чтобы Северная Корея непременно воспользовалась этим шансом", — сказал Абэ.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.