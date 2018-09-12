ВЛАДИВОСТОК, 12 сен – РИА Новости. Для устойчивого развития Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) нужно обеспечить его безопасность, не допускать новых конфликтов, а старые решать через диалог, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

"В целом, для устойчивого развития нам необходимо обеспечить стабильность, мир и безопасность в АТР. Важно не допускать появления новых конфликтов и застарелые споры решать только на основе диалога. Именно такой подход, такую конструктивную повестку Россия продвигала и будет продвигать на всех международных площадках в работе с нашими партнерами по Шанхайской организации сотрудничества, АТЭС, АСИАН, другими региональными объединениями", — сказал президент.