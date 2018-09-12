Власти Китая опровергли заявления СМИ о казни убийцы девяти детей

ПЕКИН, 12 сен — РИА Новости. Власти Китая опровергли заявления, появившиеся в среду утром в интернете и СМИ, о том, что во вторник в провинции Шэньси был приведен в исполнение смертный приговор в отношении убийцы девяти детей, говорится в сообщении суда средней ступени города Юйлинь провинции Шэньси.

"Распространенные в интернете заявления о том, что смертный приговор в отношении Чжао Цзэвэя был приведен в исполнение, являются ложными, его дело все еще рассматривается", — говорится в заявлении суда в официальном аккаунте в соцсети Weibo.

Ранее суд средней ступени города Юйлинь в китайской провинции Шэньси приговорил 28-летнего Чжао Цзэвэя к смертной казни за убийство девяти школьников.

Нападение произошло 27 апреля этого года в уезде Мичжи округа Юйлинь в провинции Шэньси, когда дети возвращались из школы домой. Молодой человек 1990 года рождения, который также ранее обучался в этой школе, вооружившись кинжалом, напал на первых встретившихся ему школьников. Его немедленно задержали, а на допросе он заявил, что таким образом хотел выместить обиду на своих одноклассников, которые унижали его во время учебы.

В результате нападения девять школьников погибли, еще 10 пострадали.