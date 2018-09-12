Официальный Сеул подтвердил приглашение Путину посетить Южную Корею

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Руководство Республики Кореи подтвердило приглашение президенту РФ Владимиру Путину посетить страну в ближайшее время.

Глава государства по полях Восточного экономического форума провел встречу с премьер-министром Республики Кореи Ли Нак Ёном.

"Пользуясь случаем, прошу позволить передать вам особый привет от имени нашего президента господина Мун Чже Ина. Он на самом деле так хотел приехать сам сюда. Но, вы понимаете, что на Корейском полуострове сейчас предстоит очень важная встреча между нашими Кореями. Поэтому он неизбежно просто не смог приехать", — сказал премьер республики.

"Передавайте ему тоже большой привет", — отреагировал Путин.

Ли Нак Ён подтвердил российской стороне ранее сделанное приглашение посетить Южную Корею.

"Мой президент поручил мне вам передать еще раз приглашение в Корею. Как можно в скором будущем он хочет увидеть вас там", — заявил корейский премьер.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.