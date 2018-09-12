ВЛАДИВОСТОК, 12 сен – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил поступательное развитие отношений России и Монголии.

"Отношения между нашими странами развиваются поступательно на основе ранее принятых решений. В целом мы удовлетворены тем, как это происходит", — сказал он на переговорах с монгольским президентом Халтмаагийн Баттулгой на полях Восточного экономического форума

Путин поблагодарил монгольского коллегу за то, что тот во второй раз возглавляет делегацию своей страны на ВЭФ. Российский лидер напомнил, что в 2017 году товарооборот между двумя странами вырос почти вполовину, а в первом полугодии 2018 года рост составил почти 30 процентов.

"В прошлом году почти в три раза вырос объем транзитных контейнерных перевозок через территорию Монголии по Улан-Баторской железной дороге", — добавил Путин.

Он подчеркнул, что в целом двусторонние экономические отношения демонстрируют положительные показатели. "Очень рад возможности встретиться с вами, поговорить и по темам экономического взаимодействия, и по другим направлениям", — сказал Путин.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.