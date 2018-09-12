ВЛАДИВОСТОК, 12 сен – РИА Новости. События вокруг Корейского полуострова развиваются в русле дорожной карты урегулирования, которую ранее предложили Москва и Пекин, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в рамках Форума молодых дипломатов на полях ВЭФ.
По словам Лаврова, очевидно, что "дальнейшее наращивание сотрудничества в регионе вряд ли возможно без укрепления здесь стабильности, без эффективной борьбы с многочисленными вызовами и угрозами".
Как подчеркнул министр, Россия выступает за формирование в АТР архитектуры равной и неделимой безопасности, которая основывалась бы на внеблоковых подходах, на принципах международного права, мирного урегулирования споров, невмешательства во внутренние дела суверенных государств.
"В числе наших приоритетов — содействие мирному, политико-дипломатическому урегулированию ядерной проблемы Корейского полуострова и в целом проблем Корейского полуострова, потому что здесь речь идет о создании устойчивой системы мира и безопасности", — сказал Лавров.
Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.