Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время сессии Молодежное дипломатические сотрудничество со странами АТР: перспективы развития в рамках IV Восточного экономического форума во Владивостоке.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время сессии Молодежное дипломатические сотрудничество со странами АТР: перспективы развития в рамках IV Восточного экономического форума во Владивостоке.

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен – РИА Новости. События вокруг Корейского полуострова развиваются в русле дорожной карты урегулирования, которую ранее предложили Москва и Пекин, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в рамках Форума молодых дипломатов на полях ВЭФ.

По словам Лаврова, очевидно, что "дальнейшее наращивание сотрудничества в регионе вряд ли возможно без укрепления здесь стабильности, без эффективной борьбы с многочисленными вызовами и угрозами".

Как подчеркнул министр, Россия выступает за формирование в АТР архитектуры равной и неделимой безопасности, которая основывалась бы на внеблоковых подходах, на принципах международного права, мирного урегулирования споров, невмешательства во внутренние дела суверенных государств.

"В числе наших приоритетов — содействие мирному, политико-дипломатическому урегулированию ядерной проблемы Корейского полуострова и в целом проблем Корейского полуострова, потому что здесь речь идет о создании устойчивой системы мира и безопасности", — сказал Лавров.

"На данный момент то, что происходит вокруг северокорейской ядерной программы, вокруг усилий по ее урегулированию, идет в русле российско-китайской дорожной карты, которая более года назад была выдвинута Москвой и Пекином и которая предполагает поэтапную деэскалацию обстановки и создание устойчивой системы мира и безопасности в Северо-Восточной Азии, частью которой, конечно, будет денуклеаризация Корейского полуострова", — подчеркнул глава МИД РФ.

Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.