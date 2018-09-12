Россия продолжает укреплять стратегическое партнерство с Китаем

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Россия продолжает укреплять стратегическое взаимодействие и всеобъемлющее партнерство с Китаем, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Последовательно продвигаем в этом регионе (АТР) позитивную повестку дня, которая интегрирует внешнеполитическую и экономическую составляющие, продолжаем укреплять стратегическое взаимодействие и всеобъемлющее партнерство с Китайской Народной Республикой", — заявил Лавров, выступая на диалоге молодых дипломатов в рамках Восточного экономического форума.

Он подчеркнул, что координация подходов двух стран к ключевым проблемам современности уже доказала свою востребованность, утвердилась в качестве важного стабилизирующего фактора в мировых делах.

"Вчера об этом подробно говорили президент Путин и председатель Си Цзиньпин", — добавил Лавров.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.