Эксперт рассказал о росте числа мигрантов из Венесуэлы

МЕХИКО, 12 сен – РИА Новости. Число венесуэльцев, покинувших страну из-за экономических проблем, к концу года может достичь четырех миллионов человек, сообщил во вторник директор программы для Андского региона, Северной Америки и Карибского бассейна Центра по правосудию и международному праву (Cejil) Франсиско Кинтана.

По его словам, такой прогноз сделан на основе данных, собранных более чем 70 организациями гражданского общества. "За последний год из Венесуэлы уехали 1,5 миллиона человек. Прецедентов этому нет ни в какой части мира. В Сирии за четыре-пять лет уехали шесть миллионов человек. В Мьянме миллион рохинджей покинули страну, но почти за 10 лет", — заявил Кинтана ЭФЭ.

Сейчас, по данным Cejil, порядка два миллионов венесуэльцев живут в Колумбии, полмиллиона — в Перу, столько же — в Эквадоре, около 120 тысяч — в Аргентине.

"Мы говорим примерно о 12% населения Венесуэлы, которые могут оказаться вне страны в этом году. Благодаря мерам правительства Николаса Мадуро, мы думаем, что поток мигрантов будет продолжаться с тем же ритмом, что мы видели до сих пор", — считает Кинтана.