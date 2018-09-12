МИА "Россия сегодня" активизирует сотрудничество с Китаем и Индией

Дмитрий Киселев и Шэнь Хайсюн на церемонии подписания соглашения о стратегическом международном партнерстве Информационного агентства и радио Sputnik с Медиакорпорацией Китая на полях Восточного экономического форума

Дмитрий Киселев и Шэнь Хайсюн на церемонии подписания соглашения о стратегическом международном партнерстве Информационного агентства и радио Sputnik с Медиакорпорацией Китая на полях Восточного экономического форума

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. МИА "Россия сегодня" будет активнее сотрудничать с Китаем, Индией и другими азиатскими странами, заявил на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) генеральный директор агентства Дмитрий Киселев.

"Пропорции в нашей информационной картине, которую мы даем в России, несоразмерна пропорциям развития мира. Мы сделаем очередной шаг. Начнем с себя. Мы будем более активно сотрудничать с Китаем, Индией, со многими азиатскими странами. Мы развернем агентство на восток более активно, более акцентировано", — сказал Киселев.

Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.