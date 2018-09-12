Полтавченко рассказал о культурном сотрудничестве с Республикой Сербской

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен — РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко отметил культурное сотрудничество российской северной столицы с Республикой Сербской Боснии и Герцеговины.

"Безусловно, общие славянские корни играют определяющую роль в том высоком уровне взаимного интереса, который мы отмечаем в наших двусторонних отношениях. В последние годы петербургские коллективы часто ездят с гастролями в Республику Сербскую, и зрители неизменно встречают их выступления очень тепло. Залы полностью заполняются, а самих артистов награждают самыми громкими овациями", — сказал Полтавченко РИА Новости в преддверии визита в Республику Сербскую.

"Из многочисленных разноплановых событий мы собираем прекрасную общую мозаику наших богатых культурных связей. Уверен, впереди нас ждет еще много интересных проектов. Вместе с тем мы активно развиваем наш туристический потенциал, чтобы жители наших стран и городов не только знали о культуре и традициях друг друга, но и легко могли приехать в гости и все увидеть своими глазами", — добавил губернатор Петербурга