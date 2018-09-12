В Перу главу "Сендеро луминосо" приговорили еще к одному пожизненному сроку

МЕХИКО, 12 сен – РИА Новости. Перуанский суд во вторник приговорил руководителей маоистской группировки "Сендеро луминосо", в том числе ее главу 83-летнего Абимаэля Гусмана, еще к одному пожизненному сроку.

Всего приговор вынесен десяти членам бывшего руководства "Сендеро луминосо" за подготовку и осуществление террористического акта в июле 1992 года на улице Тарата в районе Лимы Мирафлорес, когда в результате взрыва машины погибли 25 человек и 155 получили ранения, отмечает портал Comercio.

Также признанные виновными должны будут выплатить 2 миллиона солей (примерно 606 тысяч долларов США) в качестве компенсации жертвам этого преступления.

При этом двое обвиняемых не были приговорены к тюремному сроку – одна из них из-за отбытия 15-летнего наказания, другой – в связи с тем, что сбежал за границу и сейчас находится во Франции.

Группировка "Сендеро Луминосо" была создана Гусманом в 1960 году. В нее вошли в основном университетские преподаватели и студенты одного из самых бедных перуанских департаментов (сейчас — регионов) Аякучо. В мае 1980 года организация перешла к вооруженной партизанской войне против представителей власти. В 1992 году Гусман был захвачен в ходе спецоперации, ранее он уже был приговорен к пожизненному сроку за терроризм.