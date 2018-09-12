Египет заморозил активы более 1,5 тысячи сторонников "Братьев-мусульман"*

КАИР, 12 сен — РИА Новости. Специальная комиссия в Египте по выявлению, оценке и управлению активами террористических организаций объявила о замораживании активов 1589 членов группировки "Братья-мусульмане"* или связанных с нею лиц, сообщила газета "Аль-Ватан".

По информации издания, "Братья-мусульмане" разработали специальный план по использованию получаемых в различных сферах бизнеса доходов для финансирования террористической деятельности. Речь идет об инвестиционных компаниях, магазинах бытовой техники, школах, благотворительных организация, больницах, информационных сайтах и телеканалах. Всего замороженные активы оцениваются в 61 миллиард египетских фунтов (3,4 миллиарда долларов).

Издание указывает, что такие масштабные меры против "Братьев-мусульман" принимаются впервые с момента основания группировки в 1928 году.

В августе 2013 года силы безопасности Египта разогнали многодневную акцию протеста сторонников "Братьев-мусульман" на площади Рабиа эль-Адавия в Каире, был снесен палаточный городок. Эта бессрочная акция протеста была организована после отстранения от власти в Египте президента-исламиста Мухаммеда Мурси. После масштабных столкновений с силами правопорядка организация "Братьев-мусульман" была объявлена террористической.

В настоящее время практически все высшее руководство группировки "Братья-мусульмане" находится за решеткой. Лидеров исламистов обвиняют в подрыве государственных устоев, попытках спровоцировать хаос в стране, планировании нападений на полицейские участки, госучреждения. В то же время, ряд руководителей группировки сумели скрыться за пределами Египта.

*Террористическая организация, запрещенная в России и Египте.