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В мире

День Каталонии: в Барселоне около миллиона человек требуют независимости

Сюжет:
Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (608)
(обновлено: 22:19 11.09.2018)
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© РИА Новости / Елена Шестернина Национальный день Каталонии проходит в Барселоне. 11 сентября 2018Национальный день Каталонии проходит в Барселоне. 11 сентября 2018
© РИА Новости / Елена Шестернина

БАРСЕЛОНА, 11 сен – РИА Новости, Елена Шестернина. Миллион человек вышли на одну из центральных улиц испанской Барселоны в Национальный день Каталонии с намерением "создать Каталонскую республику", сообщила городская гвардия (полиция) Барселоны.

Председатель каталонского женералитета Ким Торра
© РИА Новости / Елена Шестернина
Каталонские власти хотят принять конституцию, заявил глава женералитета

"Войска" испанского короля вошли в женералитет

Именно под этим лозунгом проходит во вторник Диада – Национальный день Каталонии, ежегодно отмечаемый в автономном сообществе в честь событий трехвековой давности. Парадокс состоит в том, что 11 сентября – это не годовщина какой-либо победы, а дата поражения. В этот день в 1714 году официально завершилось последнее сражение Войны за испанское наследство – силы короля Фелипе V прорвали осаду Барселоны, которую держали силы Карла Австрийского. Королевство Арагон прекратило существование, автономия каталонцев была окончательно упразднена.

Утром реконструкцию этих исторических событий можно было наблюдать на центральной площади Святого Иакова, где расположены здания женералитета Каталонии и мэрия Барселоны. Сначала "войска" Фелипе V посетили мэрию, а затем — под бурные аплодисменты нескольких десятков собравшихся на площади — направились в женералитет, возле которого как раз заканчивалась уборка мусора, оставленного накануне участниками политической акции, приуроченной к Диаде.

На здании правительства автономного сообщества вывешен плакат с надписью "Освободите политических заключенных и ссыльных" на каталанском и английском языках. Речь идет о десятках каталонских политиков, причастных к проведению незаконного референдума о независимости в прошлом году, в отношении которых возбуждены уголовные дела, в том числе по обвинениям в организации восстания, мятеже, растрате госсредств.

© РИА Новости / Елена Шестернина Национальный день Каталонии проходит в Барселоне. 11 сентября 2018
© РИА Новости / Елена Шестернина
Национальный день Каталонии проходит в Барселоне. 11 сентября 2018

"Грустный день"

Примерно в это же время всего в нескольких минутах ходьбы свою акцию проводила центристская партия "Граждане", поддерживающая территориальную целостность Испании и имеющая в каталонском парламенте крупнейшую фракцию. Ее лидеров Альберта Риверу и Инес Арримадас встретила немногочисленная толпа, явно неоднородная по политическим предпочтениям. На площадь Короля лидеры движения за сохранение единства Испании входили под аплодисменты одних и свист других. В результате ни тех, ни других на площадь партийные волонтеры так и не пустили – в целях безопасности вокруг выстроили цепь.

Глава женералитета Каталонии Ким Торра в день траура по погибшим при терактах в Каталонии на политической акции у тюрьмы в муниципалитете Сан-Жоан-де-Вилаторрада
© Фото : фото предоставлено женералитетом Каталонии, автор Рубен Морено
Глава Каталонии пообещал сделать все для "создания республики"
Возглавляющая каталонское отделение центристов Арримадас заявила с трибуны, что, несмотря на позицию нынешнего каталонского руководства, "сегодняшняя Диада – это Диада всей Каталонии, а не одной ее части", и пообещала "продолжать выступать за Каталонию для всех". Лидер партии "Граждане" Ривера также обещал "защищать интересы всех каталонцев", убеждал, что "хотел бы отмечать Диаду вместе", но "каталонское правительство этому воспрепятствовало". "Сегодня грустный день, но обещаю, что наступит время, когда мы будем отмечать ее совместно", — заявил он.

Одновременно с этим в том же Готическом квартале протестовали крайне левые – молодежная организация Arran, хотя и собрала на акцию не более пары сотен человек, прошла под лозунгами "Независимость, социализм, феминизм", красными знаменами с серпом и молотом и под красными Эстеладами (флаги движения за независимость) с большим шумом.

© РИА Новости / Елена Шестернина Национальный день Каталонии проходит в Барселоне. 11 сентября 2018
© РИА Новости / Елена Шестернина
Национальный день Каталонии проходит в Барселоне. 11 сентября 2018

Когда надо молчать, а когда — кричать

Премьер-министр Испании Педро Санчес. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Испанский премьер хочет провести в Каталонии референдум о самоуправлении
Главное мероприятие состоялось ровно в 17.14 по местному времени (в память о 1714 годе) на проспекте Диагональ. Его организатором выступила общественная организация "Каталонская национальная ассамблея", чей бывший руководитель Жорди Санчес, как и еще восемь каталонских политиков, находится в предварительном заключении в тюрьме с связи с выдвинутыми против него обвинениями в связи с прошлогодним референдумом о независимости.

За полчаса до начала проспект Диагональ был заполнен людьми – на многих были розовые футболки с надписью "создадим Каталонскую республику" розового цвета, которые можно заранее было приобрести в сувенирных лавках или на сайте Ассамблеи. Впрочем, гардероб участников акции был довольно разнообразный – многие пришли в футболках прошлых лет. Каждую Диаду организаторы выпускают все новые модели, в зависимости от событий, которые происходят в это время в автономном сообществе.

© РИА Новости / Елена Шестернина Национальный день Каталонии проходит в Барселоне. 11 сентября 2018
© РИА Новости / Елена Шестернина
Национальный день Каталонии проходит в Барселоне. 11 сентября 2018

"Я на Диаду хожу с 2010 года. Тогда сыну было шесть месяцев", — говорит одна из участниц акции, показывая на стоящего рядом мальчишку. Она "верит, что Каталонская республика станет реальностью". "Пусть не через год, и не через два. Но станет. Мы создадим республику", — говорит женщина, приехавшая из Реуса (провинция Таррагона).

Сторонники независимости Каталонии займутся агитацией туристов
© Фото : Omnium Cultural
Сторонники независимости Каталонии займутся агитацией туристов
Пятеро пожилых людей приехали из небольшого городка Риудомса (провинция Таррагона), где живет всего 6 тысяч человек. Приехали организованно — на автобусах. Всего оттуда были направлены шесть автобусов, однако, как уверяют пожилые люди, многие добирались до Барселоны на своих машинах. "Вот наш флаг, там написано название нашего поселка", — показывают они на огромную Эстеладу, разложенную на асфальте.

Ехали в Барселону не только на автобусах и машинах. Вдоль всего проспекта припаркованы тракторы – трактористы, активно принимавшие участие в прошлогодних протестах, добирались на Диаду из самых разных населенных пунктов. На тракторы охотно залезают не только дети, но и взрослые.

Традиционные каталонские символы – гигантские фигуры – возвышаются над толпой, равно как и живые пирамиды, которые строят участники, взбираясь друг другу на плечи.

На всем протяжении проспекта развешаны желтые ленточки – символ борьбы за освобождение каталонских политиков, которых участники называют не иначе как "политзаключенными". Портреты арестованных встречаются на всем протяжении проспекта.

Участники забастовки в поддержку референдума о независимости Каталонии в Барселоне
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
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По плану организаторов в 17.14 на проспекте должно было воцариться полное молчание, а после сигнальной ракеты толпа "волной" должна была взорваться криком, которая разрушила бы символическую "стену", установленную на сцене в самом начале этой колонны. Однако пару раз толпа начинала кричать раньше запланированного, а организаторы уговаривали людей замолчать. В итоге крик все-таки дошел до сцены, стена была разрушена, а толпа взорвалась, скандируя "Независимость".

© РИА Новости / Елена Шестернина Национальный день Каталонии проходит в Барселоне. 11 сентября 2018
© РИА Новости / Елена Шестернина
Национальный день Каталонии проходит в Барселоне. 11 сентября 2018

"Независимость" кричали во вторник не только на проспекте Диагональ. Группа молодых людей вышла на одну из центральных проезжих улиц, скандируя не только лозунги о независимости, но и не слишком политкорректные заявления в адрес Испании, распевая знаменитую песню "Да здравствует Испания" Маноло Эскобара на свой манер, заменив слова на не слишком литературные. Туристы снимали происходящее на видео, а таксисты были вынуждены искать маршруты объезда.

"Сейчас то и дело блокируют дороги, приходится высаживать пассажиров. Заработать все сложнее. За это лето я заработал явно меньше, чем в прошлом году", — признается РИА Новости один из таксистов. "Меня политика не интересует. Гораздо больше волнует, на что семью кормить", — говорит он.

© РИА Новости / Елена Шестернина Национальный день Каталонии проходит в Барселоне. 11 сентября 2018
© РИА Новости / Елена Шестернина
Национальный день Каталонии проходит в Барселоне. 11 сентября 2018
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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Victor Mikhailov
Зачем республику - давай королевство!
22:21
11.09.2018
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