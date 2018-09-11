Израиль поприветствовал решение США о закрытии палестинской дипмиссии

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 сен — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал правильным решение США закрыть палестинскую дипмиссию в Вашингтоне.
"Соединенные Штаты приняли правильное решение относительно представительства ООП в Вашингтоне. Израиль поддерживает действия США, цель которых — дать понять палестинцам, что отказ от переговоров и попытки атаковать Израиль на международных форумах не будут способствовать миру", — процитировала Нетаньяху его канцелярия.
Палестинские власти накануне осудили это решение США и пообещали не поддаваться на "шантаж и запугивание".