Участники СВПД не требуют ревизии договоренностей, заявил Рябков

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Россия на сегодня не видит признаков того, что страны-участники Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) выступают за ревизию этих договоренностей, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"По состоянию на сегодня я не вижу признаков того, чтобы кто-то из участников СВПД затевал разговор о ревизии этой договоренности, либо о том, что требуются какие-то альтернативные подходы к содержанию самой договоренности", — заявил Рябков в интервью "Российской газете"

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, и сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном. Оставшиеся в ядерной сделке государства занимаются разработкой мер, которые позволят защитить компании от американских санкций за сотрудничество с Ираном.