Рябков сомневается, что Иран пойдет на разрыв СВПД

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Москва исходит из того, что Иран вряд ли пойдёт на инициативный слом Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, это не отвечает интересам Тегерана, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Я исхожу из того, что иранские коллеги вряд ли пойдут на инициативный слом СВПД. Не думаю, что иранцы сделают решающий шаг и просто сметут эту договоренность. Это не отвечало бы интересам Ирана", — сказал Рябков в интервью " Российской газете ".

По его словам, "если же произойдет какой-то новый крупный сбой или преднамеренное обострение ситуации, спровоцированное действиями тех же США, то Иран может предпринять определенные шаги по коррекции исполнения договоренности в рамках СВПД".

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, и сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном. Оставшиеся в ядерной сделке государства занимаются разработкой мер, которые позволят защитить компании от американских санкций за сотрудничество с Ираном.