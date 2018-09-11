В МИД прокомментировали предложения Франции о переговорах с Ираном

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Россия не понимает, что конкретно имеет ввиду Франция, предлагая широкие переговоры с Ираном: диалог по ракетной программе и политике Ирана уже идет, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Коллеги из Франции выступают с идеями о так называемых более широких переговорах с Ираном. Пока мы не очень понимаем, что конкретно под этим они имеют в виду, поскольку по основным проблемам — продление некоторых ограничений для Ирана, содержащихся в СВПД, региональная политика Ирана, его ракетная программа — переговоры уже идут", — заявил Рябков в интервью "Российской газете".

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, и сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном. Оставшиеся в ядерной сделке государства занимаются разработкой мер, которые позволят защитить компании от американских санкций за сотрудничество с Ираном.