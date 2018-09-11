Россия будет противостоять диктату США, заявил Рябков

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. РФ будет противостоять неприкрытому диктату США в политической и экономической сферах, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Нам кажется опасной для устойчивости международных отношений тенденция к неприкрытому диктату и в политической, и экономической сферах, которая на сегодня является чуть ли не главной составляющей поведения США на международной арене. Россия не скрывает, что будет этой тенденции противостоять, и мы будем разъяснять опасность и пагубность такого рода действий нашим международным партнерам", — сказал Рябков в интервью "Российской газете".

По его словам, "в этой оценке мы полностью совпадаем с иранскими коллегами, и важно, что на этой основе с ними ведется предметный разговор".

"Мы не просто констатируем что-то, а мы делаем из этого практические выводы. Это будет иметь значение и в дальнейшей работе с европейскими партнерами, а также, разумеется, с нашими китайскими друзьями", — добавил Рябков, комментируя ситуацию вокруг экстерриториальных санкций США против Ирана после выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.