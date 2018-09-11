Анна Попова во время интервью на стенде Международного информационного агентства Россия сегодня на IV Восточном экономическом форуме

Анна Попова во время интервью на стенде Международного информационного агентства Россия сегодня на IV Восточном экономическом форуме

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен – РИА Новости. Международное сообщество пока не включилось в решение проблемы регулирования обращения биоматериалов на должном уровне, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Осенью 2017 года на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент РФ Владимир Путин заявил, что в России непонятно с какой целью собирают биологический материал представителей различных этносов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что информацией о сборе биологического материала разных этносов некими эмиссарами и НПО располагают российские спецслужбы. Позднее представитель учебного авиационного командования ВВС США Бо Дауни заявил, что Пентагон собирает биоматериал для изучения опорно-двигательного аппарата и что выбор россиян для этих целей не был преднамеренным.

Попова в ходе международной конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности: проблемы и решения" в ноябре 2017 года заявила, что изучение биоматериалов требует регулирования.

"На международном уровне это в состоянии обсуждения и пока консолидированной позиции, международной, нет. Но, безусловно, здесь нужно и нормативное регулирование в Российской Федерации, а значительные шаги уже сделаны, и конечно, нужно наднациональное регулирование. Пока каких-то конкретных реальных шагов в мире нет", — рассказала Попова в интервью РИА Новости на полях ВЭФ.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.