ВЛАДИВОСТОК, 11 сен – РИА Новости. Международное сообщество пока не включилось в решение проблемы регулирования обращения биоматериалов на должном уровне, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Осенью 2017 года на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент РФ Владимир Путин заявил, что в России непонятно с какой целью собирают биологический материал представителей различных этносов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что информацией о сборе биологического материала разных этносов некими эмиссарами и НПО располагают российские спецслужбы. Позднее представитель учебного авиационного командования ВВС США Бо Дауни заявил, что Пентагон собирает биоматериал для изучения опорно-двигательного аппарата и что выбор россиян для этих целей не был преднамеренным.
Попова в ходе международной конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности: проблемы и решения" в ноябре 2017 года заявила, что изучение биоматериалов требует регулирования.
"На международном уровне это в состоянии обсуждения и пока консолидированной позиции, международной, нет. Но, безусловно, здесь нужно и нормативное регулирование в Российской Федерации, а значительные шаги уже сделаны, и конечно, нужно наднациональное регулирование. Пока каких-то конкретных реальных шагов в мире нет", — рассказала Попова в интервью РИА Новости на полях ВЭФ.
Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.