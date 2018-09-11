МИД Японии позитивно оценил встречу Путина и Абэ в рамках ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен – РИА Новости. Токио позитивно оценивает итоги встречи между президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ, которая прошла в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке, заявил РИА Новости официальный представитель МИД Японии Такэси Осуга.

В понедельник во Владивостоке в рамках ВЭФ прошла двадцать вторая встреча между Абэ и Путиным. Она продлилась более двух с половиной часов.

"Мы позитивно оцениваем итоги этой встречи на высшем уровне", — сказал Осуга. По его словам, встреча Путина и Абэ подтверждает уверенность обеих лидеров в укреплении двусторонних отношений во всех областях, включая политику, экономику, культуру и вопрос мирного договора.

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.