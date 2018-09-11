Россия и Турция проведут конференцию, посвященную эпидемиологическим рискам

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен – РИА Новости. Россия и Турция проведут совместную конференцию, посвященную эпидемиологическим рискам в начале 2019 года, сообщила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.
В интервью на полях ВЭФ она отметила, что курортный сезон в Турции прошел "не без проблем", но гораздо благополучнее, чем в 2018 году.
"Мы весь предыдущий период с конца прошлого года работали вместе с коллегами Турции. Количество туристов в Турции в этом году не меньше, чем в прошлом. По итогам сезона будут известны цифры. Мы обеспечили (Турции. – Прим. ред.) взаимодействие с нашими учеными, семинары, знакомство с организацией нашей работы", — рассказала Попова.
"У нас на сегодня определенные результаты есть, они очевидны, этот сезон прошел гораздо спокойнее, чем предыдущий, хотя тоже не без проблем, но изменения значительные, и мы это видим", — отметила она.
По словам Поповой, работа продолжится.
"Наверное, чуть-чуть поменяем формат, потому что уже сегодня нужно на другом уровне это решать, на другом уровне взаимодействовать – на уровне ученых, мы договаривались, что проведем совместную конференцию по эпидемиологическим рискам с Турцией. И должны это реализовать. Я думаю, это будет начало следующего года", — рассказала она.
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