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Некоторым представителям Крыма помешали выступить на совещании ОБСЕ

(обновлено: 17:05 11.09.2018)
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© Фото : OSCE/Mikhail EvstafievФлаги с логотипом ОБСЕ. Архивное фотоФлаги с логотипом ОБСЕ. Архивное фото
© Фото : OSCE/Mikhail Evstafiev

ВАРШАВА, 11 сен — РИА Новости. Некоторым представителям Крыма помешали выступить на совещании Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ), которое проходит в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости.

Активисты Правого сектора (экстремистская организация, запрещенная в России) блокируют дорогу в Крым, в селе Чонгар, Украина. 20 сентября 2015 года
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
"Крымчане — люди второго сорта". Как Киев вредит полуострову
Целью двухнедельной конференции является обзор обязательств, принятых правительствами стран-членов в области соблюдения фундаментальных прав и свобод человека, демократии, толерантности и противодействия дискриминации.

Регламент совещания предполагает несколько трехчасовых сессий в течение дня. Участники мероприятия могут внести свое имя в список выступающих в ходе сессии. Во время дискуссии координатор предоставляет возможность высказаться всем фигурантам списка.

Конфликт в ходе сессии

Во время обсуждения вопроса свободы СМИ разгорелась острая дискуссия по поводу выступления представителей Крыма. Формально им предоставили слово, однако их заявления прерывались комментариями представителей делегации Украины, которые называли полуостров оккупированной территорией и утверждали, что его представители не могут выступать от имени России.

Делегат из Канады даже предложил вывести из зала представителей Крыма, однако к нему не прислушались.

Дмитрий Полонский. Архивное фото
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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В Крыму прокомментировали инцидент с выступлением делегации в ОБСЕ
Заместитель руководителя департамента информации и печати МИД России Максим Буякевич пояснил, что крымчане выступают в качестве граждан Российской Федерации и официально зарегистрированы как участники совещания.

"ОБСЕ не уполномочена определять территориальную принадлежность. <…> Необоснованные попытки лишения права на выступление будут расцениваться нами в качестве грубейшего нарушения", — предупредил он.

Тем не менее некоторые представители полуострова в итоге не смогли выступить, слово передали следующим участникам совещания.

Двойные стандарты

В Европе не хотят слышать, что российский Крым живет в мире и спокойствии, считает представитель делегации, генеральный продюсер Автономной некоммерческой организации "Крымский мост" Александр Беланов.

С ним согласен еще один делегат, секретарь Союза журналистов Республики Крым Денис Симоненко. Он заявил, что после лишения крымчан права на выступления диспут фактически перерос в односторонние обвинения украинской стороной России в оккупации и нарушении прав человека.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в зале апелляционного суда Херсонской области Украины. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Представитель МИА "Россия сегодня" рассказал ОБСЕ о ситуации с Вышинским
"Тогда как от России никто полноценно из нашей делегации не смог выступить, украинские делегаты выступали один за другим, безнаказанно поливая грязью Россию. Применение столь очевидных двойных стандартов на площадке, призванной защищать и отстаивать права человека и свободу журналистов, просто недопустимо", — заключил Симоненко.

Крым стал российским регионом в результате референдума, который провели в 2014 году после госпереворота на Украине. Около 97 процентов жителей Республики Крым и 96 процентов жителей Севастополя высказались за возвращение полуострова в состав России. Украина по-прежнему называет его своей, но временно оккупированной территорией. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

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