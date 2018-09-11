В Афганистане число пострадавших при теракте возросло до 108

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Число пострадавших при теракте на акции протеста на востоке Афганистана возросло до 108 человек, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на медиков.

Ранее было известно о 25 погибших и 60 пострадавших. По обновленным данным, жертвами атаки стали более 25 человек, но точное число не уточняется.

Во вторник террорист-смертник привел в действие взрывное устройство во время протестов в одном из районов провинции Нангархар на востоке страны. Протестующие требовали отставки шефа местной полиции.

По данным телеканала, к настоящему моменту ни одна из радикальных группировок не взяла на себя ответственность за взрыв. Движение "Талибан"* свою причастность отрицает.

*Террористическая организация, запрещенная в России