ВАРШАВА, 11 сен – РИА Новости. Директор Дирекции по корпоративным связям "МИА Россия сегодня" Петр Лидов рассказал участникам совещания ОБСЕ в Варшаве о ситуации с руководителем портала РИА Новости Украина Кириллом Вышинским, арестованным украинскими властями по обвинению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.
"Сейчас положение Кирилла довольно тяжелое. Он обвиняется в измене родине. Это тяжкое преступление", — рассказал Лидов.
Он напомнил, что Вышинский "никаких действий, связанных со шпионажем или чем-то подобным, не совершал". В то же время ему грозит до 20 лет лишения свободы.
"То, что происходит на Украине, на наш взгляд, полностью выходит за рамки разумного. Журналисты сидят в тюрьмах по абсолютно надуманным обвинениям", — заключил представитель Агентства.
Вышинский больше 100 дней находится под арестом по обвинению Киева в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. К нему не допускают российских консульских работников, ссылаясь на то, что у Вышинского украинское гражданство. В МИД России охарактеризовали действия Киева в отношении РИА Новости Украина как произвол. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал их неприемлемыми. Посольство России направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей в отношении РИА Новости Украина в Киеве. Он напомнил, что, "согласно Хельсинскому заключительному акту, страны-участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой".