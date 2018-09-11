ВАРШАВА, 11 сен – РИА Новости. Директор Дирекции по корпоративным связям "МИА Россия сегодня" Петр Лидов рассказал участникам совещания ОБСЕ в Варшаве о ситуации с руководителем портала РИА Новости Украина Кириллом Вышинским, арестованным украинскими властями по обвинению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.

Лидов обратил внимание присутствующих, что Вышинский находится под арестом уже на протяжении нескольких месяцев и его здоровье резко ухудшилось. "Единственное преступление Кирилла состоит в том, что он делал свою работу, являясь главным редактором сайта РИА Новости Украина", — сказал представитель Агентства.

"Сейчас положение Кирилла довольно тяжелое. Он обвиняется в измене родине. Это тяжкое преступление", — рассказал Лидов.

Он напомнил, что Вышинский "никаких действий, связанных со шпионажем или чем-то подобным, не совершал". В то же время ему грозит до 20 лет лишения свободы.

"То, что происходит на Украине, на наш взгляд, полностью выходит за рамки разумного. Журналисты сидят в тюрьмах по абсолютно надуманным обвинениям", — заключил представитель Агентства.

Вышинский больше 100 дней находится под арестом по обвинению Киева в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. К нему не допускают российских консульских работников, ссылаясь на то, что у Вышинского украинское гражданство. В МИД России охарактеризовали действия Киева в отношении РИА Новости Украина как произвол. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал их неприемлемыми. Посольство России направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.

Президент России Владимир Путин заявил, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции", и подчеркнул, что арест Вышинского — "абсолютно беспрецедентная и абсолютно недопустимая политика сегодняшних украинских правителей, она должна найти соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и международных правозащитных организаций". Он также выразил надежду, что удастся добиться освобождения Вышинского, в том числе с помощью давления на Украину международных организаций.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей в отношении РИА Новости Украина в Киеве. Он напомнил, что, "согласно Хельсинскому заключительному акту, страны-участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой".