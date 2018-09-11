В литовском сейме возмутились отказом запретить пропаганду коммунизма

ВИЛЬНЮС, 11 сен – РИА Новости. Депутаты сейма от фракции партии "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы" (СО-ХДЛ) Аудронюс Ажубалис и Лауринас Касчюнас направили в правительство заявление, в котором выразили возмущение тем, что министерство культуры республики выступило против введения запрета на пропаганду коммунизма. Об этом сообщает Sputnik Литва.

"Мы считаем, что министр культуры представил положение, по существу ничем не отличающееся от неоднократных утверждений Кремля о том, что объекты, символизирующие советскую оккупацию, представляют добровольное и законное присоединение Литвы к Советскому Союзу", — заявил Ажубалис в обращении.

Касчюнас, в свою очередь, отметил, что в Литве до сих пор не запрещено пропагандировать коммунизм или другую тоталитарную идеологию или строй.

Парламентарии считают, что необходимо централизовано запретить общественное использование объектов, связанных с коммунизмом.

Министерство культуры в пояснительной части своей рекомендации правительству отмечало, что в Литве уже существует закон, который запрещает демонстрацию и распространение нацистских и коммунистических символов, и дополнительный законопроект будет излишним.

Ранее представители СО-ХДЛ Лауринас Касчюнас и Аудронюс Ажубалис зарегистрировали в сейме законопроект о признании Литовской коммунистической партии (КПЛ, LKP) "преступной организацией".

Согласно проекту, кандидаты в президенты, члены Сейма, депутаты Европарламента, члены муниципальных советов, а также соискатели на государственную должность или работу в дипломатической службе должны будут сообщать в анкетах о том, занимали ли они руководящие посты в КПЛ.

Премьер Литвы Саулюс Сквернялис, в свою очередь, заявил, что не считает необходимым объявлять компартию Литвы (КПЛ) преступной организацией, потому что если это сделать, то преступниками автоматически станут все ее бывшие члены, которых немало среди литовских политиков.

Деятельность компартии Литвы запрещена на территории страны с 1992 года.

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