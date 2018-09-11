МИД Японии рассказал о планах встреч с представителями КНДР

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Япония пока не занимается проработкой повестки встречи премьер-министра Синдзо Абэ и лидера КНДР Ким Чен Ына, заявил РИА Новости официальный представитель МИД Японии Такэси Осуга.

В начале августа Синдзо Абэ вновь подтвердил свое намерение встретиться с Ким Чен Ыном.

"Смотря как понимать значение слова "подготовка", — сказал Осуга, отвечая на вопрос о том, ведет ли сейчас Япония подготовку к саммиту с КНДР.

По его словам, премьер-министр Абэ официально заявляет о том, что "поскольку прежде всего существует проблема похищенных японских граждан, Японии и Северной Корее нужно решить этот вопрос". "Подготовка на рабочем уровне японо-северокорейского саммита — это другой, отдельный вопрос", — отметил Осуга.

"Нельзя сказать, что на данном этапе мы занимаемся разработкой программы этой встречи", — подчеркнул Осуга.