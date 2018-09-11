РФ и Китай продолжат способствовать урегулированию на Корейском полуострове

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на пресс-конференции по итогам встречи на полях IV Восточного экономического форума

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на пресс-конференции по итогам встречи на полях IV Восточного экономического форума

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. РФ и КНР продолжат способствовать дипломатическому урегулированию на Корейском полуострове в соответствии с российско-китайским планом, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с лидером Китая Си Цзиньпином.

"Продолжим совместные усилия по политико-дипломатическому урегулированию ситуации на Корейском полуострове в соответствии с российско-китайской дорожной картой", — сказал Путин.

Он добавил, что надеется на результативность следующего межкорейского саммита.

"Поддерживаем предпринимаемые руководством республики Корея и КНДР шаги по восстановлению двусторонних отношений. И надеемся на результативность очередного межкорейского саммита в Пхеньяне. Важным элементом общего процесса урегулирования ситуации вокруг Корейского полуострова, естественно, считаем и нормализацию отношений КНДР и США", — сказал Путин.

Председатель КНР Си Цзиньпин по приглашению Путина 11-12 сентября впервые принимает участие в работе ВЭФ. Во вторник прошла его встреча с Путиным.

МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.