Россию беспокоит нежелание ряда стран отказаться от милитаризации космоса

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Россия озабочена нежеланием некоторых стран отказаться от возможностей размещения вооружений в космосе, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.
Ермакова подчеркнул, что обмен информацией по космической деятельности должен проводиться на равноправной основе.
"Конечно же, нужно обмениваться информацией (по космической деятельности — ред.), но опять же это должно делаться на равноправной и понятной всем основе. Поэтому Россия выступает с соответствующими инициативами, с инициативой об информационной платформе, которой могли бы пользоваться все государства", — сказал дипломат.
В настоящее время ни одна страна не имеет оружия в космосе, хотя, согласно международным соглашениям, запрет на размещение касается только оружия массового уничтожения.