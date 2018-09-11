Россию беспокоит нежелание ряда стран отказаться от милитаризации космоса

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Россия озабочена нежеланием некоторых стран отказаться от возможностей размещения вооружений в космосе, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

"Такая возможность существует. Ничто не запрещает размещать обычные виды оружия в космосе. Мы в РФ очень озабочены такой возможностью и больше нежеланием некоторых государств отказаться от такой возможности", — сказал дипломат на первой Конференции ООН по космическому праву и космической политике.

Ермакова подчеркнул, что обмен информацией по космической деятельности должен проводиться на равноправной основе.

"Конечно же, нужно обмениваться информацией (по космической деятельности — ред.), но опять же это должно делаться на равноправной и понятной всем основе. Поэтому Россия выступает с соответствующими инициативами, с инициативой об информационной платформе, которой могли бы пользоваться все государства", — сказал дипломат.

В настоящее время ни одна страна не имеет оружия в космосе, хотя, согласно международным соглашениям, запрет на размещение касается только оружия массового уничтожения.