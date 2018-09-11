Пострадавших из-за обстрела школы в Донбассе нет, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 11 сен — РИА Новости. Никто не пострадал при обстреле украинскими силовиками школы в Донбассе, сообщил РИА Новости во вторник официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

"Сегодня в 8.00 (совпадает с мск — ред.)поступил сигнал о том, что обстреляна школа в населенном пункте Михайловка или Золотое-5. Мы уточнили информацию. Действительно, был обстрел из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия по району школы. Сама школа не повреждена. К счастью, дети были эвакуированы вовремя и среди мирного населения жертв нет",- сказал Марочко.

По его словам, получена информация, что в окрестностях школы были попадания в жилые дома, но они находятся в "серой зоне" и на данный момент выдвинутся в этот район представители ЛНР не могут.

"Мы связывает этот обстрел с тем, что ВС Украины не прекращают попыток изменения линии соприкосновения, они хотят запугать мирное население, чтобы мирные жители покинули данный район и они продвинулись в данный населенный пункт",- добавил Марочко.