МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Односторонний подход к проблемам использования космических ресурсов может нанести ущерб безопасности в космосе, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Он отметил, что нет сформировавшихся общих подходов, как на академическом, так и на политическом уровнях, в отношении задействования потенциального нового правового регулирования в космосе.

"Ситуация вокруг переговоров по разработке свода руководящих принципов обеспечения долгосрочной устойчивости космической деятельности вызывает у нас особую озабоченность. Само собой разумеется, что государства должны поощряться к тому, чтобы на национальном уровне формировать политику, регулирующую их космическую деятельность в соответствии с международным правом. Однако здесь не должно быть какого-либо геополитического подтекста и намерений установить правила для всего мирового сообщества", — сказал Рябков на Конференции ООН по космическому праву и космической политике.

Он отметил, что при всей важности развития "наилучших практик государства, на наш взгляд, не могут переключиться на разработку будущих международных документов, содержащих лишь ссылки на такие практики, поскольку посредством таких документов создать регулирование будет невозможно".

"Россия является единственной страной, которая в своей военной доктрине однозначно подтвердила приверженность установлению под эгидой ООН режима безопасности космических операций. Мы предлагаем всем государствам последовать этому примеру, создавая таким образом предпосылки для успеха будущих переговоров. Проблем неизбежно станет больше, если государства станут пренебрегать международным регулированием космической деятельности и встанут на путь наделения самих себя полномочиями по регулированию космического пространства, выходящими за пределы того, что разрешено международным правом", — отметил замглавы МИД РФ.

По словам замминистра "односторонний подход уже очевиден, он проявляет себя, в первую очередь, в попытках сформировать совершенно новое, политически мотивированное понимание того, каким образом следует использовать космические ресурсы".

"Увлеченность политикой односторонних действий может нанести ущерб безопасности в космосе… С учётом того, что США в своих недавно утверждённых политических, доктринальных документах предложили другим государствам встроить свои интересы в создаваемую США национальную структуру управления движением в космосе, мы могли бы рассчитывать, что США, тем не менее, поделится своим видением подлинного международного регулирования УДК", — добавил он.

"Если бы все государства были более конструктивны и дальновидны при рассмотрении серьёзных вопросов безопасности космических операций, то комитет ООН по космосу сделал бы значительный шаг в направлении формирования более прочной основы общей безопасности в космическом пространстве", — заключил Рябков.