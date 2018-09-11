Китай готов к тесной координации с Россией, заявил Си Цзиньпин

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Россия и Китай постоянно поддерживают контакты, Пекин готов и в дальнейшем работать в тесной координации с Москвой, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
Он подчеркнул, что Китай поддерживает тесные контакты с Россией.
"Я готов и сегодня, и в дальнейшем вести с вами обмен мнениями и быть в тесной координации", — отметил китайский лидер.
Председатель КНР Си Цзиньпин по приглашению Путина 11-12 сентября впервые принимает участие в работе ВЭФ. Во вторник проходит его встреча с Путиным.
Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.