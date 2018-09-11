Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Ronald Reagan во время совместных учений с кораблями Южной Кореи Invincible Spirit. Архивное фото

Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Ronald Reagan во время совместных учений с кораблями Южной Кореи Invincible Spirit. Архивное фото

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Москва считает позитивным моментом, что США установили мораторий на военные учения в районе Корейского полуострова, а Северная Корея приостановила ракетно-ядерные испытания, заявил во вторник замглавы МИД России Игорь Моргулов.

"Мы наблюдаем с начала года добровольный мораторий КНДР на ракетно-ядерные испытания, также мы видим добровольный отказ США от военных учений со своими союзниками (в районе Корейского полуострова — ред.), это, конечно, позитивное развитие, это дает надежду на то, что то самое снижение военной напряженности сейчас де-факто реализуется", — сказал Моргулов, выступая на панельной дискуссии в рамках ВЭФ-2018.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.