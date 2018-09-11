ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Москва надеется, что позитивные тенденции в развитии ситуации на Корейском полуострове будут продолжительными, это позволит перейти к устойчивой реализации трехсторонних проектов РФ-КНДР-Южная Корея, заявил во вторник замглавы МИД России Игорь Моргулов.

"С января этого года мы наблюдаем период позитивного развития. Очень надеемся, что этот период будет продолжительным. Настолько продолжительным, что даст нам возможность выстраивать долгосрочные экономические проекты на полуострове, имея в виду прежде всего, если говорить о России, возможности и перспективы трехстороннего сотрудничества России, Северной Кореи, Южной Кореи", — заявил Моргулов, выступая на панельной сессии в рамках ВЭФ-2018.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.