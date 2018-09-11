ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Москва надеется, что позитивные тенденции в развитии ситуации на Корейском полуострове будут продолжительными, это позволит перейти к устойчивой реализации трехсторонних проектов РФ-КНДР-Южная Корея, заявил во вторник замглавы МИД России Игорь Моргулов.
Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.