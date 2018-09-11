Моргулов рассказал о российско-китайской дорожной карте по КНДР

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Первый этап выполнения российско-китайской дорожной карты по КНДР реализуется, "двойная заморозка" работает, заявил во вторник заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов.

"Дорожная карта делится на несколько этапов, и первый реализуется", — сказал он на одной из конференций в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.

По его словам, первый этап предусматривает сокращение взаимной военной активности. "Второй этап — стороны должны начать прямые переговоры. Тут тоже мы видим позитивное развитие", — сказал Моргулов.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.