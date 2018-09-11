Глава Колумбии призвал помочь в решении кризиса в Венесуэле

МЕХИКО, 11 сен – РИА Новости. Президент Колумбии Иван Дуке призвал оказать помощь для решения гуманитарного и миграционного кризиса, переживаемого Венесуэлой.

"Сегодня, как никогда, необходимо, чтобы мир открыл глаза и услышал тревожные звонки о миграционном кризисе, который был вызван презренной диктатурой", — приводит портал Caraota Digital заявление Дуке после встречи с его панамским коллегой Хуаном Карлосом Варелой в ходе визита в центральноамериканскую страну.

По мнению Дуке, для борьбы с последствиями гуманитарного и миграционного кризиса нужна поддержка всего континента.

В начале мая Международная организация по миграции сообщила, что за 2015-2017 годы число мигрантов из Венесуэлы, переживающей финансово-экономический кризис, увеличилось более чем в 10 раз. Если в 2015 году их число оценивалось в 89 тысяч человек, то по итогам 2017 года оно составило уже 900 тысяч. Общее же число венесуэльцев, ищущих пристанища по всему миру, за этот период увеличилось с 700 тысяч до 1,5 миллиона человек. Ситуация в Венесуэле приобрела тяжелый характер из-за дефицита товаров, галопирующей инфляции и падения доходов государства, обусловленного снижением цен на нефть.