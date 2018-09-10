Пенс осудил ракетные удары Ирана по Иракскому Курдистану

ВАШИНГТОН, 10 сен — РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс в разговоре с премьером Иракского Курдистана Нечирваном Барзани осудил ракетные удары Ирана по курдской автономии, сообщил Белый дом.
Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) ранее подтвердил проведение ракетного удара по штабу запрещенной в стране Демократической партии Иранского Курдистана, находящемуся в Ираке. Согласно заявлению, военнослужащим КСИР удалось "разрушить заговор против национальной безопасности Ирана, а также ликвидировать и ранить несколько десятков руководителей и ключевых боевиков группировки".
Иракский курдский телеканал Rudaw сообщал, что 8 сентября военные Ирана нанесли ракетный удар по штабу запрещенной в стране Демократической партии Иранского Курдистана, находящемуся на территории Ирака, погибли не менее девяти человек, 30 получили ранения. Удар был нанесен в городе Кей-Санджак к востоку от Эрбиля, столицы автономного Иракского Курдистана. По данным канала, среди раненых — генсек иранской курдской партии Мустафа Мавлюди.