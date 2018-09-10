Франция призвала возобновить переговоры по Йемену

ПАРИЖ, 10 сен – РИА Новости. МИД Франции сожалеет о срыве женевских консультаций по Йемену, организованных по инициативе ООН, и призывает стороны в короткие сроки возобновить переговоры, сказал представитель французского министерства.

Межйеменские консультации после двухлетнего перерыва должны были начаться в четверг в Женеве при участии повстанцев-хуситов и международно признанных властей Йемена во главе с президентом Абд Раббу Мансуром Хади, которого поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией. Однако делегация хуситов не смогла вылететь из Саны, так как коалиция не дала разрешение на взлет самолета, на борту которого хуситы планировали вывезти тяжело больных и раненых. Позднее представитель коалиции заявил, что разрешение на пролет самолета было выдано, но они испугались ехать.

"Франция сожалеет, что консультации, организованные по инициативе ООН, не состоялись в субботу в Женеве, как это было запланировано. Она призывает стороны как можно быстрее возобновить переговоры, которыми руководит специальный посланник (ООН по Йемену) Мартин Гриффитс, вновь высказывая ему свою поддержку", — отметил представитель французского министерства на брифинге в понедельник.

Он также подчеркнул, что Франция осуждает нарушение международного гуманитарного права в Йемене, независимо от того, какая из сторон ответственна за это, а также угрозы, связанные с ракетными ударами хуситов по территории Саудовской Аравии и международной навигации в Баб-эль-Мандебском проливе.

"Только согласованное и всеобъемлющее политическое решение под эгидой ООН позволит положить конец войне в Йемене, облегчить гуманитарную ситуацию в долгосрочной перспективе и обеспечить стабильность и безопасность на Аравийском полуострове и в Баб-эль-Мандебском проливе", — отметил он.

Конфликт в Йемене между правительством и шиитскими повстанцами-хуситами из движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. Коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией вмешалась в конфликт на стороне властей в марте 2015 года.