Франция призвала возобновить переговоры по Йемену

ПАРИЖ, 10 сен – РИА Новости. МИД Франции сожалеет о срыве женевских консультаций по Йемену, организованных по инициативе ООН, и призывает стороны в короткие сроки возобновить переговоры, сказал представитель французского министерства.
"Франция сожалеет, что консультации, организованные по инициативе ООН, не состоялись в субботу в Женеве, как это было запланировано. Она призывает стороны как можно быстрее возобновить переговоры, которыми руководит специальный посланник (ООН по Йемену) Мартин Гриффитс, вновь высказывая ему свою поддержку", — отметил представитель французского министерства на брифинге в понедельник.
Он также подчеркнул, что Франция осуждает нарушение международного гуманитарного права в Йемене, независимо от того, какая из сторон ответственна за это, а также угрозы, связанные с ракетными ударами хуситов по территории Саудовской Аравии и международной навигации в Баб-эль-Мандебском проливе.
Конфликт в Йемене между правительством и шиитскими повстанцами-хуситами из движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. Коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией вмешалась в конфликт на стороне властей в марте 2015 года.