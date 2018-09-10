В Хорватии назвали речь Вучича в Косово провокацией

БЕЛГРАД, 10 сен – РИА Новости. Правительство Хорватии в официальном сообщении назвало речь сербского президента Александра Вучича в ходе визита в Косово бесплодной провокацией.

Вучич 8-9 сентября посетил Косово и Метохию. В воскресенье на массовом собрании косовских сербов в центре северной части города Косовска-Митровица он выступил с речью. Среди прочего Вучич заявил, что экс-президент Союзной республики Югославия Слободан Милошевич "имел наилучшие намерения" в Косово и Метохии, Хорватии и Боснии и Герцеговине, но они привели к худшим результатам из-за недооценки сербами стремлений других народов.

Сербский президент также отметил, что в результате вооруженных конфликтов 1990-х годов над городом Книн, который был столицей уничтоженной хорватами Республики Сербская Краина в Хорватии, "теперь развивается шаховница" — национальный хорватский флаг в красную-белую клетку.

"Подобные заявления, к сожалению, являются новой бесплодной и безуспешной провокацией, которая не может изменить действительности или исторических фактов", — говорится в сообщении хорватского кабмина.

"Если завоевательные войны, которые вел режим Слободана Милошевича, для президента нынешней Сербии "наилучшие намерения", тогда наведение разрушенных мостов между Сербией и жертвами ее агрессии потребует, к сожалению, еще много усилий и времени", — указано в сообщении.

На заявления Вучича также отреагировала президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, по словам которой не стоит придавать им большого значения.

Национальным хорватским праздником "День победы и отечественной благодарности" и "Днем защитников Хорватии" является годовщина военно-полицейской операции против Республики Сербская Краина (РСК). "Буря" (Oluja) проводилась 4-7 августа 1995 года силами хорватской армии и полиции с целью уничтожения самопровозглашенной РСК — территориального образования местных сербов, которое было создано в Хорватии в 1991 году при поддержке Белграда. Операция завершилась победой хорватских сил, которые установили утраченный в начале 1990-х годов контроль над пятой частью территории страны.

В ходе операции "Буря" было изгнано более 200 тысяч и убито свыше двух тысяч сербов. Ежегодно в Хорватии годовщина отмечается как важнейший национальный праздник, в Сербии и Республике Сербской Боснии и Герцеговины — как день памяти и скорби.