В Хорватии назвали речь Вучича в Косово провокацией

БЕЛГРАД, 10 сен – РИА Новости. Правительство Хорватии в официальном сообщении назвало речь сербского президента Александра Вучича в ходе визита в Косово бесплодной провокацией.
Сербский президент также отметил, что в результате вооруженных конфликтов 1990-х годов над городом Книн, который был столицей уничтоженной хорватами Республики Сербская Краина в Хорватии, "теперь развивается шаховница" — национальный хорватский флаг в красную-белую клетку.
"Подобные заявления, к сожалению, являются новой бесплодной и безуспешной провокацией, которая не может изменить действительности или исторических фактов", — говорится в сообщении хорватского кабмина.
"Если завоевательные войны, которые вел режим Слободана Милошевича, для президента нынешней Сербии "наилучшие намерения", тогда наведение разрушенных мостов между Сербией и жертвами ее агрессии потребует, к сожалению, еще много усилий и времени", — указано в сообщении.
На заявления Вучича также отреагировала президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, по словам которой не стоит придавать им большого значения.
В ходе операции "Буря" было изгнано более 200 тысяч и убито свыше двух тысяч сербов. Ежегодно в Хорватии годовщина отмечается как важнейший национальный праздник, в Сербии и Республике Сербской Боснии и Герцеговины — как день памяти и скорби.