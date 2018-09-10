Коррупция на Украине подогревает конфликт в Донбассе, считает Небензя

ООН, 10 сен — РИА Новости. Коррупция в военной сфере Украины, являющейся "подопечной США", напрямую влияет на развитие конфликта в Донбассе, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе Совета Безопасности в понедельник, посвященного теме коррупции в мире.

"О размахе коррупции на Украине сегодня вам хорошо известно – ведь это ваши подопечные, — сказал он, обращаясь к постпреду США Никки Хейли. — И эта коррупция, в том числе в военной сфере, подогревает конфликт на юго-востоке Украины".

Небензя привел в пример сами Соединенные Штаты, которые, по словам Хейли, "впервые вынесли на обсуждение Совбеза такой важный вопрос, как коррупция".

"Если есть желание обсудить тему в Совете Безопасности, то логичнее было бы начинать с себя, и конкретно — с лоббизма, который окутал высшие эшелоны власти США и диктуется интересами многочисленных военных концернов. Коммерческие интересы которых неразрывно связаны с мощным оборонным лобби на Капитолии", — предложил глава российского постпредства.

Небензя коротко напомнил собравшимся, что "причиной конфликта на Украине стала не коррупция (экс-президента Виктора) Януковича, а государственный переворот, который сменил один коррумпированный режим на другой — который, в отличие от Януковича, начал еще и войну с собственным народом".