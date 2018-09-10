Москва рассчитывает на новую встречу по Афганистану до конца года

ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — РИА Новости. Россия рассчитывает на проведение отложенных консультаций по Афганистану до конца этого года, заявил РИА Новости в понедельник заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов.

"Мы рассчитываем, что это произойдет осенью или до конца этого года", — сказал он.

Встреча должна была пройти в сентябре в Москве, но была перенесена на более поздние сроки.

По его словам, Россия рассчитывает, что представители талибов* также согласятся участвовать в консультациях. "Талибы* были готовы приехать и в сентябре, и мы исходим из того, что они будут готовы и на отложенный срок", — отметил дипломат.

Во Владивостоке Моргулов принимает участие в работе Восточного экономического форума (ВЭФ).

Как сообщалось ранее, президент Афганистана Ашраф Гани, поддержав в принципиальном плане идею организации московской встречи в сентябре, предложил перенести ее в связи с необходимостью выработки консолидированной позиции афганской стороны по данному вопросу, в том числе с учетом происходящих кадровых изменений в руководстве силового блока Афганистана.

МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.