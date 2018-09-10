Член ЦИК напомнил о необъективном докладе БДИПЧ по выборам 18 марта

ВАРШАВА, 10 сен – РИА Новости. Итоговый доклад Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ о выборах президента России содержит множество неточностей и недостоверной информации, заявил член ЦИК России Александр Клюкин в ходе совещания ОБСЕ в Варшаве в понедельник.
При этом он отметил, что БДИПЧ "и здесь продемонстрировало свою политическую ангажированность, не сумело выдержать объективную, сбалансированную линию". "Итоговый документ миссии содержит много неточностей и откровенно недостоверной информации", — заявил Клюкин.
В этой связи российская сторона призывает разработать и принять в ОБСЕ "дополнительные обязательства государств-участников предоставлять и гарантировать иностранным гражданам, находящимся на их территории, право свободного волеизъявления и участия в голосовании, организованном государством-участником, гражданами которого они являются".
Также он отметил, что "электоральная методология БДИПЧ отягощена географическими дисбалансами и двойными стандартами". "Мы неоднократно указывали на то, что значительное число лиц, постоянно проживающих в Латвии и Эстонии, но сталкивающихся с трудностями в получении гражданства этих стран, лишено избирательных прав", — сказал Клюкин.
В июне БДИПЧ опубликовало окончательный отчет о президентских выборах 18 марта 2018 года в РФ. В частности, наблюдатели ОБСЕ порекомендовали российским властям провести реформу избирательной системы и рассмотреть возможность полномасштабной реформы законодательства. Бюро рекомендовало российским властям также привести избирательное законодательство в соответствие со стандартами организации.