Член ЦИК напомнил о необъективном докладе БДИПЧ по выборам 18 марта

ВАРШАВА, 10 сен – РИА Новости. Итоговый доклад Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ о выборах президента России содержит множество неточностей и недостоверной информации, заявил член ЦИК России Александр Клюкин в ходе совещания ОБСЕ в Варшаве в понедельник.

Он отметил, что особенностью прошедшей избирательной кампании по выборам президента РФ 18 марта стала "ее абсолютная прозрачность и доступность для международного наблюдения". Общее число аккредитованных ЦИК России международных наблюдателей стало рекордным за всю историю наблюдения – 1513 человек из 115 стран и 14 организаций. "И все они признали прошедшие выборы заслуживающими доверия и демократичными", — сказал Клюкин.

При этом он отметил, что БДИПЧ "и здесь продемонстрировало свою политическую ангажированность, не сумело выдержать объективную, сбалансированную линию". "Итоговый документ миссии содержит много неточностей и откровенно недостоверной информации", — заявил Клюкин.

Представитель ЦИК пояснил, что БДИПЧ, по сути, проигнорировало вопиющее нарушение избирательных прав около 70 тысяч российских граждан на Украине, которых полиция не пускала в дипмиссии РФ в Киеве, Одессе, Львове. В Латвии, где живет около 50 тысяч российских избирателей, власти страны не выдали разрешение на открытие дополнительных участков для голосования, запретили проведение досрочного голосования в ряде городов, добавил Клюкин.

В этой связи российская сторона призывает разработать и принять в ОБСЕ "дополнительные обязательства государств-участников предоставлять и гарантировать иностранным гражданам, находящимся на их территории, право свободного волеизъявления и участия в голосовании, организованном государством-участником, гражданами которого они являются".

Также он отметил, что "электоральная методология БДИПЧ отягощена географическими дисбалансами и двойными стандартами". "Мы неоднократно указывали на то, что значительное число лиц, постоянно проживающих в Латвии и Эстонии, но сталкивающихся с трудностями в получении гражданства этих стран, лишено избирательных прав", — сказал Клюкин.

Он заявил, что российская сторона продолжает настаивать на серьезной дискуссии "о корректировке деятельности БДИПЧ на выборном направлении и, в частности, о выработке единых согласованных критериев и правил наблюдения, которые применялись бы одинаково ко всем без исключения государствам-участникам ОБСЕ".

В июне БДИПЧ опубликовало окончательный отчет о президентских выборах 18 марта 2018 года в РФ. В частности, наблюдатели ОБСЕ порекомендовали российским властям провести реформу избирательной системы и рассмотреть возможность полномасштабной реформы законодательства. Бюро рекомендовало российским властям также привести избирательное законодательство в соответствие со стандартами организации.