В Иране открылся новый цех по производству центрифуг для обогащения урана

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Иран объявил об открытии нового современного цеха по производству центрифуг для обогащения урана, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на интервью с вице-президентом страны и главой Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбаром Салехи газете Iran.

"Например, командир КСИР (Иранского Корпуса стражей исламской революции — ред.) издал указ о запуске и завершении (строительства — ред.) очень развитого цеха для производства развитых центрифуг, и сейчас этот цех подготовлен и торжественно открыт", — приводит агентство слова Салехи.

Салехи заявил, что реактор Тегерана не такой, каким он был два года назад, и он был полностью перестроен. Вице-президент заявил, что Иран заключил "договор с одной европейской страной о его развитии (реактора — ред.)".

Четырнадцатого июля 2015 года в Вене был согласован итоговый Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе. Иран обязался не производить оружейный плутоний, в течение 15 лет иметь в распоряжении не более 300 килограмм обогащенного до 3,67% урана, переоборудовать ядерные объекты и использовать их исключительно в мирных целях. При этом оружейное эмбарго, введенное СБ ООН, будет сохранено в течение пяти лет, запрет на поставку в Иран технологий баллистических ракет — в течение восьми лет, эксперты МАГАТЭ будут проводить мониторинг ядерных объектов в течение 25 лет.