ПЕКИН, 10 сен – РИА Новости. Руководство Китая в последние годы активно продвигает идею совместного взаимовыгодного сотрудничества всех стран мира по самым разным направлениям, масштабные инициативы КНР не обошли стороной и перспективный арктический регион, что, с одной стороны, вызывает воодушевление, но с другой – опасения непосредственно арктических стран. Официальный Пекин утверждает, что покушаться на суверенные права и юрисдикцию стран региона не намерен.

В конце января этого года власти Китая опубликовали полный текст новой политики страны в отношении развития, исследования и защиты Арктики. Обнародованная "Белая книга" также содержит взгляды китайского руководства на возможности международного сотрудничества в этом регионе, совместной борьбы с имеющимися климатическими вызовами, сохранения и исследования Арктики.

Опубликованный текст, и, в частности, выдвинутое Пекином предложение создания "Арктического шелкового пути", разделил мировую общественность на два лагеря, споры которых не утихают до сих пор. Кто-то видит в предложениях КНР явные преимущества и возможности в виде крупных инвестиций, другие опасаются, что Китай в духе своей коммунистической идеологии и стремлении к созданию "сообщества единой судьбы человечества" хочет сделать Арктику общей, и тогда страны Арктического совета потеряют свое преимущество в регионе и соответствующие выгоды.

Китайские власти считают, что экономическая глобализация и региональная интеграция постепенно развиваются и углубляются, и Арктика приобретает большее глобальное значение в связи с повышением ее стратегической и экономической значимости, также усиливается важность региона в сфере научных исследований, защиты окружающей среды, открытия новых морских путей и природных ресурсов.

"В настоящий момент ситуация в Арктике перестала затрагивать интересы только лишь непосредственно арктических стран, проблемы и возможности этого региона стали важными для всего международного сообщества. Это касается и вопросов выживания, и возможностей развития, и строительства общего будущего для всего человечества", — отметили авторы "Белой книги".

Спокойствие, только спокойствие

Китайский МИД на вопрос о том, можно ли расценивать интерес к Арктике других стран, в частности Китая, как потенциальную угрозу интересам России в этом регионе, заявил РИА Новости, что "КНР является близкорасположенным к Арктике государством и важной заинтересованной в арктическом регионе стороной, Китай всегда уважает и считается с суверенитетом, суверенными правами и юрисдикцией арктических стран в этом районе".

В "Белой книге" по Арктике Китай заявил, что, "одновременно продвигая свои интересы, Пекин намерен соблюдать интересы других государств и всего международного сообщества, помнить о важности защиты и развития Арктики, сохранения баланса между краткосрочными и долгосрочными интересами".

Внешнеполитическое ведомство в своем комментарии также повторило, что "позиция китайской стороны заключается в том, что при осуществлении какой-либо деятельности в Арктическом регионе все страны должны руководствоваться "Конвенцией ООН по морскому праву" и другими международными правовыми соглашениями".

Министерство иностранных дел подчеркнуло, что "Китай готов принимать конструктивное участие в арктических делах, совместно с другими странами способствовать миру, стабильности и устойчивому развитию в Арктике".

Идея для всех

Руководитель арктического исследовательского центра при Китайском университете океанологии Го Пэйцин, комментируя для РИА Новости предложение китайских властей о создании "Арктического шелкового пути", отметил, что считает его "очень удачной и практичной инициативой, и она на данный момент является наиболее реализуемой, так как совпадает с современными трендами в мире".

"Одной из важнейших современных тенденций является "состыковка" Европы и Азии, таким образом, два важнейших двигателя мировой экономики будут интегрированы", — добавил эксперт, отметив, что "Арктический шелковый путь" может стать одной из трех веток крупнейшей китайской инициативы азиатско-европейской интеграции "Один пояс, один путь" и соединить посредством северного коридора страны АСЕАН, Китай, Южную Корею, Японию со странами Европы.

Преимущества России

Эксперт, отвечая на вопрос о том, является ли китайская инициатива "Арктического шелкового пути" больше возможностью или угрозой для интересов арктических стран, в частности, РФ, отметил, что "для России "Арктический шелковый путь" должен иметь большую значимость".

"На мой взгляд, Россия обладает тремя важнейшими и стратегическими преимуществами, первое — это энергетические ресурсы, второе – армия, и уже этого достаточно, чтобы Россия играла важнейшую роль на Востоке и на Западе, в Азии и в Европе. У России есть еще и третье преимущество – очень выгодное географическое расположение", — сказал эксперт.

По его словам, из-за того, что в центрально-азиатском и ближневосточном регионах в настоящий момент довольно сложная геополитическая ситуация, российский Северный морской путь может стать важным и выгодным отрезком "Арктического шелкового пути".

Эксперт считает, что "если Россия будет в состоянии использовать свое выгодное географическое положение, и, в частности, Северный морской путь, то тогда она будет играть важнейшую роль в процессе интеграции Восточной Азии и Европы, и эта роль связующего звена Востока и Запада может принести России большую выгоду".

Шелковое сотрудничество

Го Пэйцин, говоря о том, когда лучше начать реализацию проекта "Арктического шелкового пути", отметил, что "это нужно делать уже сейчас, важность Арктики была признана и лидерами наших стран, и премьер-министрами".

Аналитик подчеркнул, что Россия и Китай могут активно сотрудничать в строительстве базовой инфраструктуры, портов, в ведении метеорологических и экологических исследований, совместно проводить спасательные операции и предоставлять различные услуги.

Отвечая на вопрос о том, кто для Китая является наиболее желаемым и полезным партнером в Арктике, эксперт отметил, что "партнерами Китая в Арктике являются все страны Арктического союза, однако на современном этапе Россия является самым важным партнером".

Не убить курицу

Говоря о развитии российского Северного морского пути, эксперт отметил, что в этом проекте сейчас происходят многие изменения.

"Я не знаю точно, какая политика в отношении Северного морского пути будет реализовываться, но, на мой взгляд, на данном этапе российской стороне точно не стоит вводить высокие тарифы, несомненно, услуги не в коем случае не должны предоставляться бесплатно, но ценовая политика должна быть разумной и рациональной, как говорится в известной пословице "не нужно убивать курицу, чтобы достать яйца", России сейчас нужно установить разумные тарифы, чтобы не отпугнуть потенциальных клиентов, и "убивать курицу" совершенно не в интересах России", — заявил эксперт.

Он посоветовал России "не вводить необоснованную плату, сейчас стоит установить невысокие цены, чтобы привлечь внимание и создать спрос, позже будет и выгода".

Комментируя появившиеся ранее сообщения в The Washington Post, что по мере наступления глобального потепления Северный морской путь может стать для России собственным "Суэцким каналом", который позволит существенно сократить расходы на доставку грузов из Европы в Азию и Америку, он отметил, что такой вариант возможен, но развитие событий во многом зависит от политики российских властей.

"Если тарифы перевозок по Северному морскому пути будут выше, чем при перевозках через Суэцкий канал, то никто не выберет российский путь. С каждым годом количество грузов и соответственно перевозящих их судов неуклонно растет, у развития российского Северного морского пути есть надежда", — добавил китайский аналитик.

Также он отметил, что геополитические риски, которые с каждым днем становятся все реальнее, могут привести к тому, что для перевозок из Азии в Европу останется лишь два пути – через африканский мыс Доброй надежды и через Северный морской путь.

"Если между США и Ираном вспыхнет война, Иран, вероятнее всего, перекроет Ормузский пролив. Это, в свою очередь, приведет к тому, что хуситы, скорее всего, перекроют Баб-эль-Мандебский пролив", — сказал он.

Он отметил, что сейчас хорошее время для строительства арктических маршрутов, которое может привлечь крупное международное финансирование.

Китайские власти в "Белой книге" также не обошли вниманием изменение природных условий в Арктике, отмечается, что, с одной стороны, таяние льдов ведет к значительным изменениям климата на всей планете, это может стать причиной подъема уровня мирового океана, природных водных катаклизмов, но, с другой стороны, "таяние льдов может создать новые условия для исследования и развития Арктики, предоставить возможности для коммерческого использования новых морских путей и разработки природных ресурсов региона".

В Китае считают, что коммерческая деятельность в регионе в значительной степени отразится на всем мире, включая международную торговлю, рыболовство, поставки энергии, принесет социальные и экономические изменения, в частности для тех, кто работает и проживает в регионе.