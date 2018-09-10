Япония намерена сотрудничать с Россией по проблеме КНДР, заявил Абэ

ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — РИА Новости. Япония намерена тесно сотрудничать с Россией по урегулированию северокорейской проблемы, заявил японский премьер-министр Синдзо Абэ.

"Мы провели откровенную дискуссию по КНДР. Для того чтобы заставить ее полностью отказаться от ядерного оружия, международному сообществу необходимо неукоснительно выполнить резолюцию СБ ООН. Мы намерены и впредь тесно взаимодействовать с Россией", — сказал Абэ по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным на полях ВЭФ во Владивостоке.