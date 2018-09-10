Путин призвал вести межкорейский диалог политико-дипломатическими методами

Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ во Владивостоке. 10 сентября 2018

Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ во Владивостоке. 10 сентября 2018

ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — РИА Новости. Диалог по корейской проблеме надо вести исключительно политико-дипломатическими методами, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

"Обменялись мнениями с господином Абэ по актуальным международным вопросам, в том числе по вопросам обеспечения и стабильности во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе. Особое внимание уделили ситуации на Корейском полуострове. Намерены продолжать тесные контакты в целях содействия межкорейскому диалогу и урегулированию всех противоречий в политико-дипломатическом поле", — сказал Путин.