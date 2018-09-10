Миссия ООН в Ливии осудила атаку на офис нефтяной корпорации в Триполи

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Миссия ООН в Ливии (UNSMIL) решительно осуждает вооруженную атаку на штаб-квартиру Национальной нефтяной корпорации (NOC) в Триполи, говорится в заявлении на сайте миссии.

Ранее сообщалось, что в понедельник вооруженные люди в масках напали на офис NOC, смертник подорвался внутри здания. Погибли два человека и десятки получили ранения, главу корпорации и ее сотрудников успешно эвакуировали. Глава NOC заявил, что зданию нанесен "значительный ущерб".

UNSMIL назвала нападение "трусливой террористической атакой" и выразила глубокие соболезнования семьям погибших, а также пожелала скорого выздоровления пострадавшим.

"UNSMIL подтверждает, что нападение на институт, являющийся основным источником национального богатства Ливии, является ударом по ливийцам во всем мире. Мы призываем ливийцев воздерживаться от бесполезных сторонних конфликтов и объединиться, в партнерстве с международным сообществом, чтобы искоренить терроризм во всей стране", — говорится в заявлении.

В Ливии сейчас царит двоевластие — на востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Фаезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с ливийской национальной армией (ЛНА) во главе с Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с боевиками. Между двумя правительствами возникали противоречия по поводу распределения доходов от экспорта нефти. Минувшим летом работа ливийских нефтяных терминалов неоднократно приостанавливалась из-за нападений боевиков.