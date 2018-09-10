В Триполи два человека погибли при взрыве

ТРИПОЛИ, 10 сен — РИА Новости. Два человека погибли, десятки получили ранения в результате взрыва, прогремевшего в понедельник в офисе Национальной нефтяной корпорации в ливийской столице в Триполи, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы управления по делам раненых Малек Марсит.

Ранее источник в корпорации сообщил РИА Новости, что в результате взрыва пострадали шесть человек, есть жертвы.

"Команды МЧС достали два тела из офиса организации и отвезли десятки раненых, пострадавших в результате вооруженных нападений, а также тех, кто пострадал от удушения из-за дыма, в ближайшие к офису Национальной нефтяной корпорации больницы", — заявил источник.

Ранее телеканал Al-Arabia сообщил в Twitter, что вооруженные люди напали на офис Национальной нефтяной корпорации в Триполи. Сообщалось, что смертник подорвался внутри здания. Издание Asharq Al-Awsat сообщало, что на здание организации напали три человека в масках. Ливийский телеканал 218 TV сообщил, что глава Национальной нефтяной корпорации эвакуирован вместе со всеми сотрудниками из офиса организации. Ливийская газета Al-Marsad добавляет, что сотрудники были спасены спецназом.