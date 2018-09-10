МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Заявления президента Украины Петра Порошенко о том, что украинские специалисты якобы научились "перехватывать" данные российских военных спутников, являются предвыборной пиар-акцией, не подкрепленной реальными фактами, так как Украина никогда не располагала необходимыми для этого технологиями, заявил РИА Новости в понедельник военный эксперт Алексей Леонков.

Ранее Порошенко заявил в эфире телеканала "Прямой" о том, что в ходе одного из боестолкновений в Донбассе местные силовики с помощью данных, перехваченных с российских спутников, смогли "своевременно подтянуть резервы и встретить врага".

"Порошенко как всегда собрал разные понятия в одну кучу и сделал из этого невероятное заключение. Дело в том, что ВСУ помогает в боевых действиях на Донбассе не расшифровка данных российских спутников, а беспилотные летательные аппараты, стоящие на вооружении украинской армии. Чтобы перехватывать данные со спутников, нужны соответствующие технические средства и технологии, которыми Украина не располагает", — сказал Леонков.

Эксперт напомнил, что украинские оборонные предприятия и в советское время не участвовали в разработке комплексов радиоэлектронной борьбы, поэтому сегодня у них не может быть компетенций необходимых для их создания. Собеседник агентства подчеркнул, что сегодня только три страны способны на такой перехват информации – США, Китай и Россия.

"Причём РФ занимает здесь лидирующие позиции, что отмечают даже американские специалисты. Украину в этой в связи экспертное сообщество даже не упоминает, поэтому тут мы имеем дело с фантазиями Порошенко. Не став великой космической державой, Украина внезапно стала великой державой шпионской. Это имеет определенное влияние на его электорат, но наблюдатели из других стран воспринимают это не иначе, как цирковое представление", — подытожил Леонков.

В последние годы Киев испытывает серьезные проблемы с созданием новых вооружений и поддержанием в рабочем состоянии уже существующих, а единственный созданный для Украины спутник связи "Лыбедь" с 2011 года остается на хранении в России.

Президентские выборы пройдут на Украине весной 2019 года. Действующий президент Петр Порошенко официально пока не заявил о намерении баллотироваться на второй срок. Лидером президентского рейтинга уже несколько месяцев остается Тимошенко, которая ранее заявила о намерении участвовать в предвыборной гонке.