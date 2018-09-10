МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Заявления президента Украины Петра Порошенко о том, что украинские специалисты якобы научились "перехватывать" данные российских военных спутников, являются предвыборной пиар-акцией, не подкрепленной реальными фактами, так как Украина никогда не располагала необходимыми для этого технологиями, заявил РИА Новости в понедельник военный эксперт Алексей Леонков."Прямой" о том, что в ходе одного из боестолкновений в Донбассе местные силовики с помощью данных, перехваченных с российских спутников, смогли "своевременно подтянуть резервы и встретить врага".
"Порошенко как всегда собрал разные понятия в одну кучу и сделал из этого невероятное заключение. Дело в том, что ВСУ помогает в боевых действиях на Донбассе не расшифровка данных российских спутников, а беспилотные летательные аппараты, стоящие на вооружении украинской армии. Чтобы перехватывать данные со спутников, нужны соответствующие технические средства и технологии, которыми Украина не располагает", — сказал Леонков.
Эксперт напомнил, что украинские оборонные предприятия и в советское время не участвовали в разработке комплексов радиоэлектронной борьбы, поэтому сегодня у них не может быть компетенций необходимых для их создания. Собеседник агентства подчеркнул, что сегодня только три страны способны на такой перехват информации – США, Китай и Россия.
В последние годы Киев испытывает серьезные проблемы с созданием новых вооружений и поддержанием в рабочем состоянии уже существующих, а единственный созданный для Украины спутник связи "Лыбедь" с 2011 года остается на хранении в России.
Президентские выборы пройдут на Украине весной 2019 года. Действующий президент Петр Порошенко официально пока не заявил о намерении баллотироваться на второй срок. Лидером президентского рейтинга уже несколько месяцев остается Тимошенко, которая ранее заявила о намерении участвовать в предвыборной гонке.